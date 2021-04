Schreck in der Magdeburger Kultur-Szene nach Aussage von Ministerin Grimm-Benne

Magdeburg

Sie saßen gerade bei der Feinabstimmung zur „Woche voller Kultur“ in Magdeburg. Die Mitglieder des Netzwerkes Freie Kultur in Magdeburg wollten ihre Veranstaltungen zwischen dem 24. und 30. April 2021 final besprechen, das Hygienekonzept und die dazu notwendigen Vorkehrungen noch einmal abstimmen. Parallel lief die Landespressekonferenz – und die versetzte den Mitgliedern einen kleinen Schock, denn Sozialministerin Petra Grimm-Benne erklärte, dass in Magdeburg kein Gebrauch von der Möglichkeit von Modellprojekten zur Öffnung gemacht werde. Ein Schlag ins Gesicht all derer, die seit Wochen an einer sicheren Öffnungsstrategie arbeiten und den Menschen mit der Woche voller Kultur ein wenig Hoffnung zurückgeben wollen.

Bereits im Februar 2021 habe es die ersten Ideen gegeben. „Damals haben wir gedacht, wir setzen zum Frühlingsanfang ein Zeichen“, erinnert sich Christian Szibor als einer der Sprecher des Netzwerkes Freie Kultur in Magdeburg und Chef der Festung Mark. Doch die damals gültige Pandemie-Verordnung ließ es nicht zu. Erst ab 22. März wäre eine entsprechende Veranstaltung möglich gewesen. Daraufhin einigten sich die Kulturschaffenden darauf, eine ganze Woche daraus zu machen, die am 22. März starten sollte. Das sei dann aber aufgrund der Inzidenzzahlen nicht möglich gewesen.

Darauf folgte ein Erlass von Kulturminister Rainer Robra, dass Öffnungen möglich seien. Die Kulturschaffenden baten Oberbürgermeister Lutz Trümper, sich zu positionieren. Die Woche der Kultur sollte nun vor Ostern stattfinden. Wieder kamen neue Regelungen dazwischen: Kanzlerin Angela Merkel kündigte die Osterruhe an. Die Woche der Kultur wurde erneut auf nach Ostern verschoben. Dann aber habe das Problem bestanden, dass die Stadtverwaltung noch nicht mit im Boot gewesen sei. Deshalb wurde die Woche der Kultur wieder verschoben und soll nun vom 24. bis 30. April ausgerichtet werden.

Kultur-Einrichtungen in Magdeburg öffnen für jeweils 100 Besucher pro Tag

Geplant ist, dass an allen Tagen Kultureinrichtungen aus der Stadt für insgesamt maximal 100 Besucher täglich öffnen. „Es war ein hartes Ringen, aber auch beeindruckend, wie wir uns geeinigt haben“, sagt Christian Szibor. Er sieht die Gefahr, dass durch unbedachte Äußerungen wie von Petra Grimme-Benne „die Allianz zerbricht, die wir jetzt geschmiedet haben“. Szibor: „Die Leute brauchen jetzt Mut und Zuversicht, aber genau das wird damit einfach zunichtegemacht.“

Die Kulturschaffenden wollen an ihren Veranstaltungen festhalten, aber nur, wenn abzusehen ist, dass sie Aussicht auf Erfolg haben. „Wir wollen ja zeigen, dass es funktioniert, und dann weitere Schritte gehen“, sagt Szibor. Es sei aber nicht sinnvoll, wenn es zum Beispiel eine Ausgangssperre gibt. Und so behält das Netzwerk weiterhin die Entscheidungen aus Berlin im Blick.

„Wir können die Veranstaltung noch einmal verschieben“, sagt Szibor, doch mit jeder neuen Verschiebung werde es schwieriger, die Leute zusammenzuhalten. Szibor ärgert sich, dass ganze Branchen seit über einem Jahr im Lockdown sind, während andere Branchen, etwa in der Industrie, sich weigerten, ihre Mitarbeiter testen zu lassen.

Oberbürgermeister irritiert von unterschiedlichen Regelungen

„Mit Blick darauf, dass Kulturschaffende aus dem Netzwerk der freien Kulturszene Magdeburgs bereits seit Wochen emsig und hochmotiviert die Umsetzung eines Modellprojektes im Rahmen einer Woche der Kultur planen, muss diese unprofessionelle und offenbar falsch abgestimmte Äußerung einer zusehends überforderten Gesundheitsministerin wie ein Schlag ins Gesicht wirken“, sagt auch Oliver Müller als Vorsitzender des Magdeburger Kulturausschusses. „Nicht nur ich begrüße die Aktivitäten des Kulturnetzwerkes außerordentlich und unterstütze es gern und aus Überzeugung.“

Oberbürgermeister Lutz Trümper zeigte sich skeptisch, was Teststrategien mit Schnelltests und Selbsttests angeht, weil er ihre Genauigkeit bezweifelt, stellte sich im Rahmen der Corona-Pressekonferenz der Stadtverwaltung aber hinter die Kulturveranstalter. Von Kulturminister Rainer Robra liege ein Schreiben vor, aus dem hervorgehe, dass ein Antrag nicht notwendig sei, sondern die Stadt lediglich mitteilen müsse, wann die Woche voller Kultur stattfinden soll. Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz habe im Kulturministerium nachgefragt. Ergebnis: „Wir brauchen keine Beantragung. Wir können das tun“, so Trümper.

In der aktuellen Pandemie-Verordnung dagegen stehe, es müsse ein Antrag gestellt werden. Also fragt sich Trümper: „Was gilt eigentlich jetzt hier im Land?“ Er fordert saubere Anweisungen. Trümper verweist auch darauf, dass im Blick behalten werden müsse, was vor dem Hintergrund des geänderten Infektionsschutzgesetzes möglich sein wird. Er sieht Modellprojekte in Gefahr. Sollte eine Inzidenzzahl von 100 vorausgesetzt werden, würde Stand jetzt in Magdeburg keine Woche voller Kultur stattfinden können. „Aber wir arbeiten daran weiter und haben auch vor, sie durchzuführen“, so Trümper.

Ministerin stellt klar: Neues wird nicht genehmigt

Sowohl Ministerin Petra Grimm-Benne als auch der Ministerpräsident Reiner Haseloff haben für Sachsen-Anhalt klargestellt, dass bereits genehmigte und angelaufene Modellprojekte im Rahmen einer aktualisierten Eindämmungsverordnung für Sachsen-Anhalt fortgeführt werden können, bis die bundesgesetzliche Vorgabe greift. Das trifft auch für die Woche voller Kultur in Magdeburg zu. Neue Modellprojekte würden hingegen vorerst nicht genehmigt, erklärt Pressereferent Andreas Pinkert vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration. Schon jetzt seien in der geltenden Eindämmungsverordnung für Sachsen-Anhalt Landkreise und kreisfreie Städte ab einer Inzidenz von 100 zu strikteren Kontaktbeschränkungen angehalten.

Dass die Magdeburger Kulturwoche genehmigt sei, bestätigte Daniel Mouratidis als stellvertretender Regierungssprecher. Er betonte, dass Rainer Robra die Möglichkeit der Modellprojekte wichtig sei und er sich stark dafür eingesetzt habe.