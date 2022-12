Schreibkräfte im Magdeburger Funkhaus

Magdeburg - Die Ausstellung „poetry picture performance“ wird noch bis zum 8. Januar 2023 im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße gezeigt. Inhalt ist das Magazin „Die Schreibkräfte“ der gleichnamigen Autorengruppe. Dieser gehört auch Herbert Beesten an – und er bietet am 29. Dezember 2022 eine Führung durch die Ausstellung an. Worum geht es bei diesem besonderen Kultur-Freizeitspaß für Magdeburger und Besucher der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, bei dem auch Bilder von Neo Rauch gezeigt werden?