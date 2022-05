Schuldneratlas 2021: Von Altstadt bis Zipkeleben - wie verschuldet sind Magdeburgs Stadtteile wirklich?

Magdeburg - Die Zahl der überschuldeten Verbraucher in Deutschland hat sich im laufenden Jahr zum Stichtag 1. Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 700.000 oder gut zehn Prozent auf 6,16 Millionen verringert. Das geht aus dem am Mittwoch, den 10. November 2021 veröffentlichten Schuldner-Atlas 2021 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, der jährlich die Überschuldung von Verbrauchern in Deutschland analysiert. Ein positiver Trend, der sich auch in den Schuldnerquoten der Magdeburger Stadtteile widerspiegelt - dennoch nimmt die Landeshauptstadt im bundesweiten Vergleich immer noch einen Platz weit hinten im Ranking ein.