Um-, Aus- und Neubau Große Investitionen: So steht es um den Bau an Magdeburger Schulen

An mehreren Stellen in Magdeburg wird an Schulen gebaut. Seit zwei Wochen laufen die Arbeiten wieder an allen Stellen. Warum jedes der Vorhaben eine Herausforderung für die Landeshauptstadt ist.