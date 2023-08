Bildung Schulneubau am Uniplatz Magdeburg: Diese Schulen sollen umziehen

Im Zuge des geplanten Neubaus für die IGS „Willy Brandt“ sollen mehrere Schulen im Stadtgebiet umziehen. So war geplant, dass die Förderschule „Hand in Hand“ an die Schmeilstraße wechselt. Doch daraus wird wohl nichts. Die Verwaltung hat andere Pläne.