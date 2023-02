Um Gas und Geld zu sparen, wurde auch in Magdeburgs Schwimmhallen die Wassertemperatur gesenkt. Einige Städte heben wieder an. Magdeburg auch?

Schwimmen in Magdeburg: Ob die Stadt die Wassertemperatur wieder anhebt

In den kommunalen Schwimmbädern in Magdeburg ist die Wassertemperatur aus Energiespargründen um 1 Grad Celsius herabgesetzt worden. Wann wird die Temperatur wieder angehoben?

Magdeburg - Um Gas und Geld zu sparen, haben viele Kommunen in der Energiekrise die Wassertemperatur in den Schwimmbädern gesenkt. Auch Magdeburg senkte um 1 Grad Celsius. Einige Städte heben nun wieder die Wassertemperatur auf das Vorkrisenniveau an. Wie die Landeshauptstadt damit umgeht.