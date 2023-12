Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Die Finnen wissen, was gut ist. Sie sind die Meister des Saunierens. Wissen die wohltuenden, aber auch die gesundheitsfördernden Aspekte des Schwitzens zu schätzen. In einer Studie in Ostfinnland kam vor ein paar Jahren auch heraus, dass das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesenkt werden kann, wenn man mehrmals wöchentlich in die Sauna geht. In Magdeburg möchte Dr. Tarek Bekfani, Kardiologe an der Uniklinik Magdeburg, nun herausfinden, ob und wie sich das Saunieren auf Menschen mit Herzinsuffizienz auswirkt.