Festungsgeschichte Absage für Sanierungsverein: Magdeburger Ravelin 2 weiter nur am Wochenende offen

Für 3 Millionen Euro wurde das Ravelin 2 in Magdeburg saniert. Vor der Winterpause war die ehemalige Festungsanlage aber nur an den Wochenenden zugänglich. So geht es in der neuen Saison weiter.