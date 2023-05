Magdeburg - 10. Mai, Hinterfront eines Hauses in der Magdeburger Innenstadt. Die Überwachungskamera filmt einen mutmaßlichen Einbrecher. Gestohlen habe er zum Beispiel eine halbe Palette Redbull und größere Mengen Kaffee, sagt einer der Geschädigten, „Curry 54“-Chef Olaf Bernhardt. Er nimmt die Sache selbst in die Hand, stellt Video sowie Foto ins Internet (Instagram, Facebook), verspricht sogar ein „Kopfgeld“.

Inhaber Olaf Bernhardt steht vor seinem Schnellimbiss-Restaurant «Curry 54» in Magdeburg. Foto: dpa-Zentralbild

Warum fahndet Bernhardt auf eigene Faust? „Ich weiß doch, dass das mit der Polizei nicht funktionieren wird“, sagt er der Volksstimme. Und meldet schnellen Erfolg: „Nach fünf Minuten hatten wir einen Namen.“ Wer Fragen habe, könne sich an ihn wenden, teilt er danach in den sozialen Medien mit. Der mutmaßliche Dieb werde sich über „Besuch“ sehr freuen.

Viel Zuspruch in sozialen Medien

Im Internet bekommt Bernhardt viel Zuspruch, teils sehr drastisch. Totschlagen müsste man den mutmaßlichen Einbrecher, heißt es etwa. Die Hand abhacken, fordern andere. Den Namen werde er der Polizei mitteilen, sagt Bernhardt. Kevin Shaik, Sprecher des Polizeireviers Magdeburg, bestätigt, dass am 11. Mai Anzeige zum Einbruch erstattet worden sei. Am Tatort seien umgehend Spuren gesichert: „Wir stehen am Anfang der Ermittlungen.“ Am Vorgehen Bernhardts gibt es viel Kritik.

Der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Dirk Peglow, hält es „für gefährlich, wenn eine Privatperson die Arbeit der Polizei macht“. Er betont: „Die Verbreitung persönlicher Daten oder Bilder mutmaßlicher Beschuldigter durch private Personen in sozialen Medien stellt eine moderne Form der Hexenjagd dar.“ Dies könne auch Konsequenzen haben für Menschen, die mit der Tat gar nichts zu tun hätten, sagt er im Volksstimme-Gespräch. Für die Strafverfolgung sei die „in Deutschland sehr gut funktionierende Polizei“ zuständig.

Verletzung der Persönlichkeitsrechte

Laut Rechtsanwalt Lars Hänig, in der Magdeburger Kanzlei „Wulf & Collegen“ Spezialist für IT-Recht, darf jemand per Videoüberwachung gefilmt werden. Aufnahmen mit mutmaßlichen Tätern dürften aber nicht bei Instagram oder Facebook veröffentlicht werden, sagt er der Volksstimme. Das Material müsse der Polizei übergeben werden, damit diese ermitteln könne. Wer dagegen verstößt, kann vom mutmaßlichen Einbrecher wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte angezeigt werden.

Grundlage ist Paragraf 22 des Kunsturhebergesetzes. Darin steht: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.“ Ohne auf den Einzelfall einzugehen, weist auch das Innenministerium auf die Rechtslage hin. Wer diese missachte, mache sich strafbar. Auf Volksstimme-Anfrage heißt es grundsätzlich: „Im demokratischen Rechtsstaat werden Strafverfolgung und Gefahrenabwehr ausschließlich von den dafür vorgesehen staatlichen Behörden wahrgenommen.“ Damit werde sichergestellt, „dass Grundprinzipien des rechtsstaatlichen Verfahrens wie die Unschuldsvermutung gewährleistet werden und um zu verhindern, dass Betroffene Selbstjustiz üben“.

Ähnlich gelagerte Fälle wie jetzt kommen häufiger vor. 2018 stellte Frank Schönemann, Inhaber des Restaurants „Petriförder“ in Magdeburg , Videoaufnahmen seiner Überwachungskamera ins Internet. So wollte er Täter ermitteln, die zum wiederholten Mal auf der Terrasse seiner Gaststätte randaliert hatten. „Man kann sich da nur selber helfen und verliert auch irgendwann das Vertrauen in den Rechtsstaat“, sagt der Gastronom der Volksstimme.

Nach der Veröffentlichung im Internet kassierte er zwei Strafanzeigen und ein Verfahren beim Landesdatenschutzbeauftragten. Grund: „Ich soll die Persönlichkeitsrechte des Täters verletzt haben.“ Alle Verfahren sind laut Schönemann auch fünf Jahre später noch offen. Der mutmaßliche Randalierer wurde nach seinen Erkenntnissen bis heute nicht gefasst.