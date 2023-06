Reporterin Sabine Lindenau im Erdbeerfeld an der Halberstädter Chaussee in Magdeburg.

Ottersleben - So fruchtig, so süß, so verführerisch: Ich liebe Erdbeeren. Was ich hingegen überhaupt nicht mag: Erdbeeren pflücken. Es ist ein Kindheitstrauma. Wir hatten einen riesigen Garten – mit meinen Kinderaugen überblickend. Und ich musste immer rein ins Erdbeerfeld. Obwohl der sandige Boden staubtrocken war und mich die Blätter gepikst haben. Nun aufs Feld zu gehen, ist für mich - etwas übertrieben - der blanke Horror.