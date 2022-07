Eiszeit-Behandlung in Magdeburg? Das steckt hinter der Kältekammer in der Altstadt

In Deutschland eröffnen immer mehr sogenannter Kältekammern. In diesen setzt man sich für drei bis fünf Minuten einer Temperatur von rund minus 90 Grad Celsius aus. Die außergewöhnliche Behandlung soll positive Effekte auf den Körper haben. Ein Selbstversuch in der Kältekammer in Magdeburg.

Drei Minuten frieren: Reporterin Sarah hat es in der Kältkammer in Magdeburg ausprobiert.

Magdeburg - Ich stehe in Badesachen vor etwas, das aussieht, wie eine überdimensional große, gläserne Duschkabine. Meine Füße stecken in Tennissocken und kakifarbenen Crocs; eine Wollmütze, Handschuhe und Gesichtsmaske machen mein Outfit komplett. Ein blinkendes Display deutet an, was gleich für drei Minuten mitten in der Magdeburger Altstadt meine persönliche Eiszeit werden wird: Kältekammer. Minus 93 Grad Celsius.