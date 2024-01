Magdeburg - Ob Weihnachtsbraten an den Festtagen, Glühwein und Waffeln auf dem Weihnachtsmarkt oder Raclette und Prosecco an Silvester – zum Jahresende wird in vielen Haushalten geschlemmt und an allen Ecken in Magdeburg locken die Versuchungen.

In den Hauptrollen der Verlockungen sind vor allem Zucker, Alkohol und tierische Produkte zu sehen. Seit einigen Jahren kursiert daher im Internet der Trend, im Januar auf mindestens eine der drei großen Verführungen zu verzichten.

Wie es bei vielen Internet-Phänomenen so ist, haben sich daraus neue Wortschöpfungen ergeben. Der „Dry January“, ein trockener Januar ohne Alkohol, der „Veganuary“, ein veganer Januar ohne tierische Produkte und die Zuckerfrei-Challenge, die dazu auffordert, einen Monat ohne Industriezucker zu leben.

Lesen Sie auch: Burn out: Immer mehr Magdeburger werden krank

Tägliche Erfahrungsberichte aus Magdeburg

Meine zwei Kolleginnen, Volontärin Romy Bergmann, Chefreporterin Sabine Lindenau und ich stellen uns je einer der drei Herausforderungen für den Januar und berichten im Wechsel täglich über unsere Erfahrungen und Herausforderungen im Alltag.

Dabei werden sowohl Fragen zum persönlichen Wohlbefinden beantwortet als auch dazu, wie sich der jeweilige Verzicht positiv oder negativ auf den Geldbeutel auswirkt und welches Fazit daraus gezogen wird. Auch aus ärztlicher Sicht wird der Verzicht beleuchtet.

Tag 9: Vegan in anderen Haushalten

Lena Bellon: Nach einer Woche veganer Ernährung würde ich sagen, dass ich mich gut schlage. Beim Einkaufen werde ich flotter, in den sozialen Medien bekomme ich zahlreiche leckere Rezepte vorgeschlagen und das Vorkochen ist zwar mühsam, aber machbar. Nun stand ich am Wochenende vor einer neuen Herausforderung. Ich bin zu meiner Mama in die Heimat gefahren und war auf einem Geburtstag eingeladen.

Zwar hatte ich überall angekündigt, dass ich vegan esse, aber etwas Überforderung hatte sich vor allem bei meiner Mama dann doch bemerkbar gemacht. Darf ich noch in Butter anbraten? Kann ich das Brot kaufen, das ich immer kaufe? Weil sie sonst so gerne meine Lieblingsspeisen macht, wenn ich sie besuche, war es für sie eine Umstellung – aber zusammen haben wir die drei Tage gut überstanden.

Erdnüsse statt Chips zum Filmabend

Und sie nimmt sogar etwas mit: Statt in Butter will sie jetzt mehr in pflanzlichem Öl anbraten. Erdnüsse statt Chips Spontan war ich noch bei Freunden zum Filmabend eingeladen und was soll ich sagen: Während alle genüsslich Chips gegessen und sich die Snack-Schüsseln herumgereicht haben, knabberte ich an ein paar ungesalzenen Erdnüssen, die sie noch im Schrank hatten.

Das nächste Mal würde ich mich besser vorbereiten und einfach selbst vegane Knabbereien mitbringen. Meine beste Freundin hatte für ihren Geburtstag eine Bar mit vielen veganen Speisen und Getränken ausgewählt – da hatte ich viel Auswahl und habe keinen wirklichen Verzicht gespürt. Mehr zum Veganismus erfahren Sie im Interview mit Ernährungsexperten des Klinikums auf.

Tag 6-8: Zuckerfrei leben - erste Effekte spürbar

Romy Bergmann: Die erste Woche ist geschafft. Sieben Tage, 168 Stunden, 10.080 Minuten lebe ich nun also schon ohne Industriezucker. Ich gebe zu: Bei meinem täglichen Schokoladenkonsum im vergangenen Jahr hätte ich nicht gedacht, dass mir der Verzicht so leicht fallen würde.

Ab und an gibt es zwar noch kleine Zucker-Fallen, denen ich mir erst im allerletzten Moment bewusst werde. Ein Klassiker: Kaugummis. Die habe ich während meiner Arbeitszeit immer sehr gerne genascht, weil ich mal gehört hatte, dass das Kauen bei der Konzentration helfen soll. Sozusagen eine Win-win-Situation.

Diese Nascherei vermisse ich zugegeben derzeit am meisten – aber zum Glück gibt es ja genug zuckerfreie Alternativen, die vielleicht nicht ganz so süß schmecken, aber ihren Zweck erst einmal erfüllen.

Körpergefühl verändert sich

Nach den ersten sieben Tagen hat mich neben meiner eigenen Disziplin jedoch noch etwas anderes überrascht: Wie schnell sich der Zuckerverzicht offenbar auf das eigene Körpergefühl auswirken kann.

Die ersten Veränderungen lassen sich aber etwas schwer in Worte fassen: Auf der einen Seite fühle ich mich tagsüber um einiges energiegeladener und weniger in mich zusammengesackt, wie es bei einem Büro-Job gerne mal der Fall ist.

Auf der anderen Seite bin ich am Abend umso müder und erschöpfter und muss seit Tag 5 mindestens eine Stunde früher ins Bett gehen – dafür schlafe ich aber besser als zuvor. Das Ganze klingt etwas widersprüchlich und verwirrt mich zum derzeitigen Moment auch noch selbst.

Gespräch mit Experten und Expertinnen soll Klarheit schaffen

In den kommenden Tagen möchte ich deshalb herausfinden, was es mit diesen Veränderungen auf sich hat und wie viel eventuell auch nur Einbildung ist.

Dazu werde ich bald mit Expertinnen und Experten sprechen und ihnen meine dringendsten Fragen stellen – und selbstverständlich Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit den Antworten auf dem Laufenden halten.

Tag 5: Kein Alkohol - es geht auch ohne

Sabine Lindenau: Prost Neujahr! Selten war mein Jahreswechsel so unlustig. Während ich am Silvester-Abend noch zwei Prosecco schlürfen konnte, habe ich mir kurz vor Mitternacht Saft in mein Sektglas gefüllt. Weder schick noch prickelnd. Aber die Verzichtschallenge gebietet es so. Für mich heißt es noch bis Ende des Monats: Saft statt Sekt, Wasser statt Wein.

Was im Alltag für mich völlig komplikationslos ist, hat mich im Urlaub dann doch herausgefordert. Beim Anstoßen um Mitternacht hatte ich den Verzicht noch auf dem Plan. Als eine Freundin am Neujahrsmorgen vergnügt fragte: „Sektfrühstück?“, wollte ich eigentlich ein vorfreudiges „Ja“ herausposaunen. Doch es blieb mir im Hals stecken. Stattdessen lehnte ich dankend ab. Kaffee reicht. Die nächste Versuchung lauerte bereits am Abend. Als wir essen gegangen sind, fiel es mir nicht leicht, meinen Lieblingsaperitif nicht zu bestellen. Und während meine Begleiterinnen ihren schweren Rotwein durchaus provokant im Glas schwenkten, nippte ich etwas freudlos an meinem Wasser. Immerhin mit Sprudel – etwas Prickeln muss sein. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal beim Essengehen auf ein alkoholisches Getränk verzichtet habe.

Glühweinreicher Dezember

Nach einem glühweinüberschwemmten Dezember dürfte sich meine Leber allerdings freuen, vorerst keinen Alkohol abbauen zu müssen. Ich werde aber einen großen Bogen um die noch verbliebenen Wintermärkte machen. Da ich eigentlich nur in Gesellschaft trinke, stellt der „Dry January“, wie der „trockene Januar“ in sozialen Medien genannt wird, keine so große Herausforderung dar. Ich bin dennoch froh, dass bei mir in den nächsten Wochen nicht allzu viele Partys anstehen. Einen ersten Effekt habe ich schon gespürt: Wasser trinken im Restaurant ist deutlich günstiger als Aperol. Und so wird es nicht nur ein trockener, sondern auch ein sparsamer Januar.

Tag 4: Vegan - Anfang ist gemacht

Lena Bellon: Der Umstieg von vegetarisch zu vegan sollte doch gar nicht so schwer sein. Das habe ich zumindest gedacht, als ich mir den veganen Monat – oder in Internetsprache den „Veganuary“ – vorgenommen habe. Dabei dachte ich daran, dass ich eben auf meinen Käse und ab und zu ein Rührei verzichten muss. Beim ersten Einkauf kurz vor dem Jahreswechsel habe ich dann gemerkt, dass es doch etwas verzwickter ist.

Wie bei vielen Lebensmitteln sind die versteckten Zutaten die Herausforderung. An der Brot-Theke war lediglich ein Brot mit „Vegan“ gekennzeichnet. Und plötzlich muss ich mich bei Snacks, Getränken, Süßigkeiten oder Aufstrichen fragen: Ist da ein tierisches Produkt drin? Um sicher zu gehen habe ich mich zunächst an die vielen Produkte gehalten, die eindeutig gekennzeichnet waren. Dazu reichlich Obst und Gemüse.

Mit App durch den veganen Monat

Daheim angekommen habe ich mit Erstaunen festgestellt: Einige Lebensmittel, die ich ohnehin immer esse, sind ebenfalls frei von tierischen Produkten. So muss ich zum Beispiel nicht auf meine Lieblingspasta, Marmelade, Ingwer-Shots oder Kokosjoghurt verzichten.

Um bestens informiert zu sein, Tipps und Motivation zu bekommen, habe ich mir eine App heruntergeladen, die zu einer 30-Tage-Challenge aufruft und diese begleitet. Allgemein glaube ich, dass das Kochen und Einkaufen nicht das größte Problem werden. Vielmehr ist es meine Bequemlichkeit, die eine Schwierigkeit darstellt: Jeden Tag Essen vorzukochen und mit zur Arbeit zu nehmen statt bequem das vegetarische Gericht in der Kantine zu essen, könnte meine tatsächliche Herausforderung werden.

Tag 1-3: Zuckerfrei leben - Süchtig nach Süßem

Romy Bergmann: Der Mensch wächst an seinen Aufgaben, heißt es ja immer so schön. Und wie so viele Menschen fühle ich mich kurz nach Silvester besonders motiviert, mein Leben umzukrempeln und das neue Jahr für einen Neuanfang zu nutzen. Da kam mir die Idee meiner beiden Kolleginnen, im Januar auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten, gerade recht.

So habe ich mich also für die Herausforderung entschieden, einen ganzen Monat lang auf Industriezucker zu verzichten. Denn jeder, der mich kennt, weiß, wie verrückt ich nach allerlei Süßem bin: Kuchen, Kekse, Fruchtgummis und Schokolade sind dabei nur einige meiner größten Schwächen.

Und mit dieser sündhaften Liebe bin ich offensichtlich nicht allein: Laut Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft vernaschen die Menschen in Deutschland jährlich knapp 35 Kilogramm pro Kopf. Also etwa 95 Gramm Zucker am Tag – umgerechnet sind das 32 Zuckerwürfel. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt jedoch nicht mehr als 25 Gramm am Tag. Wir Menschen lieben Zucker einfach.

Große Herausforderung bereits vor Beginn: der Wocheneinkauf

Doch so gut er auch schmecken und wie glücklich er uns machen mag – die Nachteile überwiegen dann aber um Längen: Zucker enthält keine Vitamine oder Mineralstoffe, hält nicht lange satt, macht abhängig und fördert viele Krankheiten. Herausforderung Einkauf Grund genug also, von den ganzen süßen Versuchungen ein paar Wochen Pause zu machen.

Die erste Hürde stellte sich mir jedoch bereits vor dem eigentlichen Start der Herausforderung in den Weg. Denn beim Einkaufen musste ich feststellen: Zucker versteckt sich in mehr Lebensmitteln, als ich am Anfang dachte.

Mein Wocheneinkauf entwickelte sich schnell zu einem ein Tanz aus Produkt nehmen, umdrehen, Zutatenliste inspizieren, wieder zurück legen. Aus etwa zwanzig Minuten, die ich normalerweise für meinen kompletten Wocheneinkauf brauche, wurde so prompt eine dreiviertel Stunde. Besonders traurig war ich, als ich Lebensmittel wie Brot, Gewürzgurken, Fruchtjoghurt oder Ketchup nicht mitnehmen durfte.

Mehr möglich als gedacht

Doch mein erster „zuckerfreier“ Einkauf brachte auch ein paar positive Erkenntnisse: Wenn man genau hinschaut, gibt es nämlich eine Menge Lebensmittel, die ohne Probleme für eine zuckerfreie Ernährung geeignet sind. Jegliches Gemüse und Obst (Fruchtzucker ist nach wie vor erlaubt), Nüsse, Couscous, Eier, Quark, Käse, Hülsenfrüchte, Haferflocken und andere unverarbeitete Lebensmittel landeten in meinem Einkaufswagen.

Normalerweise dürften sich auch Fleisch und Fisch einreihen. Doch da ich mich vegetarisch ernähre, habe ich um diese Produkte einen großen Bogen gemacht. In Ernährungs-Ratgebern bin ich in der Zwischenzeit auf viele zuckerfreie Koch- und Backrezepte gestoßen, die ich in den nächsten Tagen ausprobieren werde.

Auch interessant: Magdeburg ist Hauptstadt der Krankschreibungen

Die Challenges im Überblick:

Wie wird das Umfeld reagieren? Was behalten wir auch nach dem Januar bei? Wie lässt sich Neujahr ohne Sekt begrüßen? Wie viel mehr Zeit wird mit Kochen und Einkaufen verbracht? Haben Magdeburger Restaurants genug Angebote, die vegan, zucker- oder alkoholfrei sind? Und wie gut sind die Magdeburger Supermärkte und Discounter mit alternativen Produkten ausgestattet? Dazu gibt es Rezepte für vegane und zuckerfreie Gerichte sowie alkoholfreie Cocktails.

Zuckerfrei leben

Die 26-jährige Volontärin Romy Bergmann stellt sich der Herausforderung, einen Monat ohne Industriezucker zu leben. Dabei geht es nicht nur um den offensichtlichen Zucker in Süßigkeiten oder zuckerhaltigen Getränken. Auch versteckter Zucker in beispielsweise Brot, Ketchup oder Müsli ist für 31 Tage tabu. Fruchtzucker hingegen ist erlaubt. Da sie Vegetarierin ist, fallen automatisch auch Fleisch und Fisch vom Speiseplan.

Trockener Januar (Dry January)

Der Internettrend „Dry January“ soll eine Art Entgiftung sein, mit der ins neue Jahr gestartet wird. Auch die Fastenzeit vor Ostern, den „Sober October“ (deutsch: nüchterner Oktober) oder den „No-Vember“ nutzen viele Menschen, um in Sachen Alkohol mal auf die Stopptaste zu drücken. Das macht für den Volksstimme-Selbsttest nun auch Magdeburgs Chefreporterin Sabine Lindenau. Zur größten Herausforderung werden dabei Events wie Neujahr, die „Magdeburger des Jahres“-Gala und runde Geburtstage, die bei ihr im Januar anstehen. Selbstverständlich wird auch auf jegliche Speisen mit Alkohol verzichtet.

Veganer Januar (Veganuary)

Die Definition von einem veganen Lebensstil lautet wie folgt: Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht - soweit wie praktisch durchführbar - alle Formen der Ausbeutung an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden.

Dieser Challenge widme ich mich: Lena Bellon, 27 Jahre alt und Reporterin in Magdeburg. Für meinen Speiseplan heißt das: keine Eier, Milchprodukte oder Honig. Fleisch esse ich bereits seit knapp zehn Jahren und Fisch schon bestimmt 20 Jahre lang ohnehin nicht mehr. Zwar ist die Ernährung der größte Faktor im Veganismus, jedoch sind auch viele Kosmetik- und Hygieneartikel nicht vegan und auch Kleidung aus Wolle oder Leder sind für strenge Veganer tabu.

Alle Magdeburger können mitmachen

Wie sich die einzelnen Verzichte und Herausforderungen in dem einen Monat praktisch umsetzten lassen, wird in regelmäßigen Berichten in der Magdeburger Volksstimme zu lesen sein. Wir müssen jedoch nicht die einzigen Magdeburgerinnen sein, die sich im Verzicht üben. Wer eine oder mehrere der Challenges mitmachen will, kann sich gerne anschließen und uns über die Erfahrungen berichten. Eine ganz andere Herausforderung, zum Beispiel auf Rauchen verzichten oder mehr Sport machen, ist auch willkommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bodybuilding: Der Muskelmann aus Magdeburg

Vielleicht sind uns manche Magdeburger auch schon einen Schritt voraus und leben bereits vegan, zuckerfrei oder trinken keinen Alkohol (mehr). Wer praktische Tipps zu den Challenges hat oder seine persönliche Erfahrung teilen will, kann sich gerne per Mail an lokalredaktion@volksstimme.de melden.