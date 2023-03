Magdeburg - So lange und so gut wie möglich im Alter zu Hause leben – das ist für viele ältere Menschen sowie gesellschaftspolitisch ein angestrebtes Ziel. So bereiten beispielsweise Behördenangelegenheiten, die eigene Versorgung oder auch die Wohnsituation mit zunehmendem Alter oft Schwierigkeiten. Hier bietet der Soziale Dienst in Magdeburg für Senioren Information, Beratung und Unterstützung an. Seit einem Jahr gibt es auch einen sogenannten „Präventiven Hausbesuch“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.