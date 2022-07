Seniorentheater aus Magdeburg will Menschen im Ruhestand Freude bringen

Magdeburg - Wenn man eine Tasse Kaffee bestellt, es aber nur Kännchen gibt und dann zum Kännchen doch eine Tasse serviert wird, da kann ein Gast schon mal irritiert reagieren. Wolfgang Bach und Christa Walter erfüllen ihn im Seniorentheater unter der Leitung von Helga Spielberger mit Leben und wollen damit ihr Publikum zum Lachen bringen. „Anderen Freude zu bringen, das ist eigentlich das Schönste“, sagt Christa Walter, warum sie im Seniorentheater aktiv ist. Die 70-Jährige spielt seit vier Jahren im Seniorentheater mit, wohnte zuvor in Bremen und sammelte in der Theatergruppe „Bremer Stadtmusikanten“ auch vorher schon Erfahrungen. „Es macht so viel Spaß in andere Rollen und Charaktere zu schlüpfen“, begründet sie. Und für die Ruheständlerin ist es eine Möglichkeit, Struktur in ihren Alltag zu bringen.