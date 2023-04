Rund ein Drittel aller deutschen Kaderathleten gibt an, schon Gewalt im Sport erlebt zu haben. Weltweit machen Missbrauchsfälle Schlagzeilen. Ein Thema auch in der Sportstadt Magdeburg? Ein Linke-Stadtrat meint ja.

Die US-amerikanische Spitzenturnerin Simone Biles - hier bei der WM 2019 am Stufenbarren - ist eines der weltweit prominentesten Opfer von sexuellem Missbrauch im Sport.

Magdeburg - Magdeburg ist Sportstadt – in der Spitze und in der Breite. Die mehr als 170 Sportvereine der Stadt zählen rund 32.000 Mitglieder vom Kleinkind bis zum Senioren. Auch der Magdeburger Linke-Stadtrat Dennis Jannack ist ein sportbegeisterter Magdeburger und eben deshalb zugleich besorgt im Angesicht von Untersuchungen zum Ausmaß von Gewalt und Übergriffen im Amateur- und Leistungssport und schlaglichtartig zum Teil weltweit für Entsetzen sorgenden Fällen zum Beispiel in der Turnerinnenelite der USA, die sich jahrelang sexuellen Übergriffen ausgeliefert sah.