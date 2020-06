Sexueller Übergriff am Elberadweg in Magdeburg: Ein fast nackter Mann sprang aus einem Gebüsch und nötigte eine Radfahrerin. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein halbnackter Mann hat in Magdeburg eine Frau am Elberadweg sexuell genötigt. Er trug Frauen-Unterwäsche und eine Perücke.

Magdeburg

Magdeburg l Schreckmoment für eine 54-jährige Frau in Magdeburg: Die Radfahrerin war am Pfingstsonntag gegen 19.45 Uhr auf dem Elberadweg im Bereich Salbker See unterwegs, als plötzlich ein sehr leicht bekleideter Mann aus dem Gebüsch trat. Er trug nur einen Tanga, einen BH und eine Perücke.

Kurz darauf holte der Mann sein Geschlechtsteil aus dem Tanga und spielte daran herum, teilte die Polizei mit. Die Frau fuhr weiter, konnte aber noch sehen, dass der Unbekannte wieder ins Gebüsch ging. Er konnte trotz Suche durch die Polizei nicht gefunden werden.

Die Frau beschrieb den Mann wie folgt:

etwa 35 bis 45 Jahre alt,

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß,

übergewichtig,

augenscheinlich europäischer Phänotyp,

barfüßig, aber mit schwarzfarbenem BH und dunklem Tanga bekleidet,

Perücke in Form schulterlanger und brauner glatter Haare.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.