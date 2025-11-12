Es sieht harmlos aus – doch nasses Laub kann nicht nur Rasen schädigen, sondern auch Menschen gefährden. Warum Magdeburg große Maschinen zum Entfernen der Blätter auf Grünflächen einsetzt.

Eine Krähe sucht im Herbstlaub im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg nach Nahrung.

Magdeburg. - Gerade gefegt, ist der Rasen schon wieder voller Laub. Hausbesitzer kennen das: Im Herbst müssen sie oft Laub fegen. Auch die städtischen Grünflächen müssen von den Blättern befreit werden. Dabei kommen auch Maschinen zum Einsatz, die Fragen aufwerfen.