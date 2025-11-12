weather wolkig
Es sieht harmlos aus – doch nasses Laub kann nicht nur Rasen schädigen, sondern auch Menschen gefährden. Warum Magdeburg große Maschinen zum Entfernen der Blätter auf Grünflächen einsetzt.

Von Sabine Lindenau 12.11.2025, 06:10
Eine Krähe sucht im Herbstlaub im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg nach Nahrung.
Magdeburg. - Gerade gefegt, ist der Rasen schon wieder voller Laub. Hausbesitzer kennen das: Im Herbst müssen sie oft Laub fegen. Auch die städtischen Grünflächen müssen von den Blättern befreit werden. Dabei kommen auch Maschinen zum Einsatz, die Fragen aufwerfen.