Sicherheit für Magdeburger Kinder: So sollen Neon-Aufsteller Raser an der Kita stoppen

Magdeburg - Drei Tage verbleiben bis zum Heiligen Abend, schon jetzt ist die Kindertagesstätte „Quittenfrüchtchen“ beschert worden. Und zugegeben, die Geschenke in Form von sogenannten Streetbuddys (deutsch: Straßenfreunden) von der Verkehrswacht Magdeburg haben keinen Aufschub geduldet, wie Kita-Leiterin Annette Habener sagt. „Über die kleine Stichstraße, über die unsere Einrichtung zu erreichen ist, düsen viele Autofahrer zu einem Parkplatz und einer Garagenanlage. Leider halten sich nicht alle an das vorgegebene Tempo“, so Habener. Daher haben sich bereits eine Vielzahl an gefährlichen Situationen für die Kinder und deren Eltern ergeben, woraufhin der Wunsch nach einer Sensibilisierung der Autofahrer entstand.