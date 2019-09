Welche Beschlüsse wird der Stadtrat Magdeburg am Donnerstag fassen? In unserem Live-Ticker erfahren Sie mehr:

Magdeburg l Am 19. September 2019 tritt der Stadtrat Magdeburg wieder im Rathaus zusammen. Ab 14 Uhr sollen etliche Beschlüsse gefasst werden. Themen sind unter anderem die hohe Zahl an Nichtschwimmern, der erweiterte Neubau einer Lärmschutzwand in Neue Neustand am Magdeburger Ring, der Ausbau der Seestraße, Bäume für Magdeburg, das Klima, die Installation von Fahrradständern, die Beleuchtung von Fuß- und Radwegen in Cracau ...



Für Aufsehen sorgt sicherlich unter anderem der Vorschlag der Fraktion Gartenpartei/ Tierschutzallianz. Die will das Bauprojekt von MWG und Wobau am Eingang zum Stadtpark stoppen. Bleibt abzuwarten, ob der Antrag in die Fachausschüsse verwiesen wird.



Welche Beschlüsse die Stadträte fassen und welche Themen besonders heiß diskutiert werden, können Sie in unserem Live-Ticker nachlesen: