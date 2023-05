Zur Eröffnung des dänischen Deko-Hauses Søstrene Grene in Magdeburg sprach Volksstimme-Reporterin Christina Bendigs mit Prof. Dr. Clemens Räthel über die Beliebtheit vermeintlich skandinavischer Einrichtungskultur in Deutschland.

Volksstimme:Herr Professor Räthel, Jysk und Ikea sind in Magdeburg lange zu Hause. Nun kommt auch die dänische Einzelhandelskette Søstrene Grene nach Magdeburg. Wie spricht man das überhaupt richtig aus?Prof. Dr. Clemens Räthel: Das Ø ist wie unser Ö, das S am Anfang stimmlos. Und dann hilft es im Dänischen, wenn man nicht alle Buchstaben ganz exakt wiedergibt, also: Ein bisschen Nuscheln am Wortende ist erlaubt. SSÖSSTRENE GREENE.