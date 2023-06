Am Olvenstedter Scheid wird es in den nächsten Monaten große Veränderungen geben. Das Gelände soll umgestaltet werden. Die Stadt legt nun die Grundlage, indem sie Verkehrsflächen umwidmet, die der Investor kaufen möchte.

So geht es weiter mit Nahversorger in Magdeburger Westen

Einkaufen in Neu-Olvenstedt

So geht es weiter mit dem Nahversorgerzentrum am Olvenstedter Scheid. Dort befindet sich neben einem Bäcker auch ein Aldi-Markt, der auch rege von Kunden genutzt wurde.

Magdeburg - Es herrscht ein Kommen und Gehen auf dem Gelände des Nahversorgerzentrums

am Olvenstedter Scheid. Bäcker, Schnellrestaurant, Apotheke, Sparkasse – das Gelände ist wichtig für die Bürger in Neu-Olvenstedt und hat sich als gute Einkaufsmöglichkeit in der Nähe entwickelt.