Farbenfroh, feurig, facettenreich: Das ist Mexiko. Einblicke in die Kultur, vor allem die Esskultur, gewährt das Espitas. Seit gut drei Monaten ist das mexikanische Restaurant direkt an der B1 geöffnet. Geht das Konzept auf? Und welche Sorgen bereitet der Parkplatz?

So hat sich das Espitas in Magdeburg entwickelt

Magdeburg - „Magdeburger sind Weintrinker und Naschkatzen.“ Das habe er an den anderen Espitas-Standorten in Sachsen und Thüringen so nicht festgestellt, sagt Ronny Wagner. Der Marketingverantwortliche bei Espitas hat auf die Nachfrage der Gäste reagiert. Das Weinsortiment wurde bereits aufgestockt. Die Desserts variieren immer wieder mal. Und das seit Mitte Dezember. Das Fazit nach gut drei Monaten in Magdeburg? Fast durchweg positiv. Wenn da nur nicht das Parkplatz-Problem wäre.