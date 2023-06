Artensterben So können Magdeburger gefährdete Insekten retten

Insektenforscher schlagen seit Jahren Alarm. Mehr als die Hälfte der circa 600 heimischen Wildbienenarten sind auch in Magdeburg in ihrem Bestand bedroht. Mit Aktionen wollen zum Beispiel die Stiftung für Mensch und Umwelt sowie der Nabu für das Thema sensibilisieren. Jeder kann beim Artenschutz helfen, so betonen sie.