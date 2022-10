So soll das moderne Wegeleitsystem in Magdeburg aussehen

QR-Codes und Gehminuten auf Stelen - die Stadt Magdeburg will moderne Orientierungspunkte für Touristen im Zentrum Magdeburgs schaffen.

Beispielhafte Veranschaulichung für den Standort Hauptbahnhof: Neue Stelen sollen Gästen den Weg in Magdeburg weisen und mit QR-Codes weitere Informationen liefern.

Magdeburg - Knapp 840.000 Euro will die Stadt Magdeburg in die komplette Erneuerung des touristischen Informations- und Orientierungssystems im Innenstadtbereich investieren. Und so soll es konkret aussehen: