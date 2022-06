So sollen Stadthalle und Hyparschale in Magdeburg vor Hochwasser geschützt werden

Magdeburg - Gut zwei Meter zeigt der Pegelstand an der Strombrücke am Montagmittag. Wegen der starken Regenfälle der letzten Tage kann damit gerechnet werden, dass der Wert in den nächsten Tagen weiter steigt. Ein Hochwasser ist zum jetzigen Zeitpunkt zwar nicht absehbar. Gleichwohl wirken die schlimmen Bilder der jüngsten Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen als stete Warnung.