So steht es in Magdeburg um Pleiten und Insolvenzen

Magdeburg - Treiben die mannigfaltigen Krisen der vergangenen Jahre die Zahl der Pleiten in die Höhe? Ein Blick auf die vom Statistischen Landesamt für die Landkreise und kreisfreien Städten Sachsen-Anhalts fürs vergangene Jahr veröffentlichen Zahlen für Insolvenzanträge lässt ein pauschales Urteil nicht zu. Denn während in einigen Gebieten die Zahlen spürbar angestiegen sind, sind sie in anderen zurückgegangen.

Lesen sie auch:Das ist der Weg in die Schuldenfreiheit

In diesen großen Städten und Landkreisen hat sich die Situation verschlechtert

In der Summe aller Kommunen gab es sogar 93 weniger Anträge auf Insolvenz. Doch Magdeburg gehört mit fünf Insolvenzanträgen zu den sechs Gebietskörperschaften, in denen ein Anstieg zu verzeichnen war. Die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts kam dabei auf 339 Fälle. Deutlich stärker fiel die Steigerung in Halle mit 52 auf 394, im Landkreis Stendal mit 29 auf 130 und im Burgenlandkreis mit 19 auf 156 aus. Eher verhalten auch die Steigerung in Dessau-Roßlau um elf auf 91 und im Landkreis Harz um acht auf 400. Letzterer behält trotz der nur leichteren Steigerung die traurige Spitzenposition im ganzen Bundesland.

Auch interessant:So steht Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich da

In den übrigen Landkreisen waren Rückgänge der Anzahl an Insolvenzanträgen zu verzeichnen. Beispiel Region Magdeburg: Der Salzlandkreis kam auf 256, das sind 21 weniger als noch ein Jahr zuvor, der Landkreis Börde konnte einen Rückgang um 19 auf 200, das Jerichower Land einen Rückgang um 31 auf 107 verzeichnen – was einer Verringerung um mehr als ein Fünftel entspricht –, und in Anhalt-Bitterfeld lag die Zahl der Anträge mit 202 um 44 unter dem Vorjahreswert.

Was die Gründe für Privatinsolvenzen sind

Und was umfassten die Insolvenzanträge im Detail? In den meisten Fällen handelt es sich um Privatinsolvenzen. Bei den Privatinsolvenzen werden als häufigste Gründe in den Schuldnerberatungen Deutschlands Arbeitslosigkeit, Erkrankung, Sucht oder Unfall, Trennung, Scheidung oder Tod des Partners oder eine unwirtschaftliche Haushaltsführung genannt. Doch auch Unternehmen waren betroffen. In Magdeburg gab es beispielsweise 48 Unternehmensinsolvenzen, im Salzlandkreis 23, im Jerichower Land 19, im Landkreis Börde 22 und in Anhalt-Bitterfeld 20.

Lesen Sie auch:Wie sich die Schuldnerquote in Magdeburg und den Landkreisen Börde, Jerichower Land und Salzlandkreis entwickelt hat

In einigen Fällen wurden die Verfahren mangels Insolvenzmasse gar nicht erst eröffnet. Die sachsen-anhaltische Statistikbehörde gibt dafür in Magdeburg die Zahl von 20 an, für den Salzlandkreis von 13, für den Landkreis Börde von vier, für das Jerichower Land von sechs und für Anhalt-Bitterfeld von neun.