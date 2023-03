So steht es um die Pflege in Magdeburg

Magdeburg - In Magdeburg waren Ende 2021 in 53 ambulanten Pflegeeinrichtungen 1346 Menschen beschäftigt. In den 60 stationären Einrichtungen waren es 2720, von denen 3425 zu Pflegende betreut wurden. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt in seinem Bericht „Pflege: Ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeheime, Pflegegeld Jahr 2021“ veröffentlicht hat. In der Landeshauptstadt kamen damit 570 Mitarbeiter in der ambulanten Pflege auf 100.000 Einwohner – im Bereich der stationären Pflege waren es 1152.