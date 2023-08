Seit Mai 2022 gibt es die Seniorenresidenz im Bruno-Taut-Ring in Magdeburg-Olvenstedt. Mit ihrem Hotelcharakter will sie sich von anderen Heimen abheben. Fast 100 Zimmer sind noch frei.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ein Restaurant mit Terrasse, ein kleiner Friseursalon, ein Wellnessraum und einheitliche Hausschuhe in den Zimmern. Was nach einem Hotel klingt, ist ein Pflegeheim in Magdeburg-Olvenstedt. Seit rund einem Jahr gibt es die Seniorenresidenz am Bruno-Taut-Ring 150, das zum Pflegeheimbetreiber Compassio gehört.