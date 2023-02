Magdeburg - In Sitzungen des Magdeburger Bauausschusses, die sich erfahrungsgemäß aufgrund einer Fülle von Anträgen und teils vieler zu klärender Fragen über Stunden hinziehen, wird inzwischen heißer Tee aus Thermoskannen serviert. Der Grund: Auch im Versammlungsraum des Baudezernats An der Steinkuhle wird wie in anderen öffentlichen Einrichtungen Wärme eingespart. Doch was bringt das Ganze? Die Stadt hat jetzt eine Bilanz der ersten Monate des Wärmesparens vorgelegt.