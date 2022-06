So will das Magdeburger Domgymnasium Schüler für das Schulessen begeistern

Das Ökumenische Domgymnasium in Magdeburg hat die neue Schulmensa in Betrieb genommen.

Magdeburg - Köttbullar, Pommes, Erbsen und Kartoffeln gab es am 7. Dezember 2021 als Premierenessen in der neuen Mensa des Domgymnasiums. Die Fünft- und Sechstklässler waren die ersten Schüler, die an den langen Tischen und Bänken Platz nehmen durften. Aufgrund der hohen Schülerzahl wird in Schichten gegessen.