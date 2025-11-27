Die erste Woche beim ersten Magdeburger Weihnachtsmarkt nach dem Anschlag ist um. Grund, beim Markt-Geschäftsführer nachzufragen.

So wird der Magdeburger Weihnachtsmarkt in der ersten Woche angenommen

Magdeburg. - Vor rund einer Woche wurde der Magdeburger Weihnachtsmarkt eröffnet. Nachdem er im Vorjahr nach dem Anschlag am 20. Dezember 2024 abgebrochen worden war und nachdem nun die Sicherheitsvorkehrungen massiv ausgeweitet wurden, damit es in letzter Minute noch eine Genehmigung gibt, die bange Frage: Nehmen die Menschen den Magdeburger Weihnachtsmarkt an?