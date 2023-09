Die Rohbauarbeiten an der Magdeburger Hyparschale sind längst abgeschlossen – jetzt läuft der Ausbau. Doch schon jetzt ist der besondere Raumeindruck zu erkennen.

So wirkt die sanierte Hyparschale von innen

Rundgang Baustelle Hyparschale in Magdeburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - In knapp einem Jahr soll die Hyparschale in Betrieb gehen. Damit bekommt die Johanniskirche, gern auch einmal als gute Stube der Stadt bezeichnet, Konkurrenz. Denn wer schon jetzt, noch bevor die Bauarbeiten abgeschlossen und bevor die Möbel gekauft sind, kann erkennen: Die Hyparschale, die mit ihrem Lichtkreuz die ursprüngliche Idee von Ulrich Müther wieder sichtbar macht, ist etwas Besonderes. Ein Raum, so ganz weit weg vom rechteckigen Standard des heutigen Bauens.