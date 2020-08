Abkühlung verspricht in diesen Tagen das Plantschen im Magdeburger Erich-Rademacher-Bad in Neu-Olvenstedt. Lara, Tara, Clara und Kilian genossen schon am Donnerstag die Erfrischung. Foto: Uli Lücke

Magdeburg brütet. Am Wochenende bleibt es heiß. Diese Seen und Freibäder laden offiziell zur Abkühlung ein:

Magdeburg l Sonne satt, heißt es in den nächsten Tagen. Bis zu 35 Grad werden am Wochenende in Magdeburg erwartet.



Also, Magdeburg, pack die Badehose ein und ab ins Wasser. Noch bis zum 30. August 2020 ist Freibad-Saison. Doch Achtung: Bei großem Andrang ist wegen den Corona-Regeln ein Verweilen in den drei Freibädern nur in Blöcken möglich - vormittags und nachmittags. Schließlich sollen möglichst viele Gäste das Badevergnügen genießen können.



Tickets gibt es weder online noch in Vorkasse, sondern nur direkt vor Ort. Ein Überblick über alle Badeseen und Freibäder:



Barleber See



Öffnungszeiten



9 bis 19 Uhr,

an Hochsommertagen bis 20 Uhr (Bedingung: ab 12 Uhr mindestens 28 Grad Celsius Lufttemperatur)

Kapazität



Maximal 3000 Badegäste

Besonderheiten



Strandbad,

Gaststätte,

Bootsverleih,

Beach-Plätze,

Kioske,

Kinderspielgeräte

Wassertemperatur am 6. August 2020



22 Grad Celsius

Anreise



Adresse: Buschweg

Haltestelle: Barleber See (MVB-Linie 10), Anreise auch mit der S1 der Deutschen Bahn möglich

Neustädter See



Öffnungszeiten



9 bis 19 Uhr,

an Hochsommertagen bis 20 Uhr (Bedingung: ab 12 Uhr mindestens 28 Grad Celsius Lufttemperatur)

Kapazität



Maximal 900 Badegäste am Haupt- und Kinderstrand

plus maximal 750 Badegäste am FKK-Strand

Besonderheiten



Strandbad,

FKK-Strand,

Kinderstrand/ Kinderspielgeräte,

Beach-Volleyballplätze,

Kiosk

Wassertemperatur am 6. August 2020



22 Grad Celsius

Anreise



Adresse: Bei Hohmanns 47

Haltestellen: Neustädter Platz und Endstelle Neustädter See, MVB-Linien 8 und 9

Carl-Miller-Bad



Öffnungszeiten



10 bis 19 Uhr,

an Hochsommertagen bis 20 Uhr,

bei großer Nachfrage Einlass in zwei Blöcken (Block I: 10 bis 14 Uhr, Block II: 15 bis 19/20 Uhr)

Kapazität



Maximal 300 Badegäste

Besonderheiten



Badegäste zahlen derzeit nur den Preis eines Feierabendtickets,

Bad (50 x 19 Meter),

Nichtschwimmerbecken,

Beach-Volleyball,

Tischtennis,

Kiosk,

Spielbereich für Kinder,

Liegewiese

Wassertemperatur am 6. August 2020



23 Grad Celsius

Anreise



Adresse: Carl-Miller-Straße

Haltestelle: Halberstädter Straße/Leipziger Straße

Freibad Süd



Öffnungszeiten



10 bis 19 Uhr,

an Hochsommertagen bis 20 Uhr,

bei großer Nachfrage Einlass in zwei Blöcken (Block I: 10 bis 14 Uhr, Block II: 15 bis 19/20 Uhr)

Kapazität



Maximal 600 Badegäste

Besonderheiten



Badegäste zahlen derzeit nur den Preis eines Feierabendtickets,

Bad (25 x 15 Meter),

Nichtschwimmerbecken,

Baby-Becken,

Wasserrutsche,

Wasserspiele,

Beach-Volleyball,

Tischtennis,

Kiosk

Wassertemperatur am 6. August 2020



23 Grad Celsius

Anreise



Adresse: Kirschweg

Haltestelle: direkter Anschluss am Freibad Süd

Erich-Rademacher-Bad



Öffnungszeiten



10 bis 19 Uhr,

an Hochsommertagen bis 20 Uhr,

bei großer Nachfrage Einlass in zwei Blöcken (Block I: 10 bis 14 Uhr, Block II: 15 bis 19/20 Uhr)

Kapazität



Maximal 950 Badegäste

Besonderheiten



Badegäste zahlen derzeit nur den Preis eines Feierabendtickets,

Bad (50 x 16 Meter),

Nichtschwimmerbecken,

Baby-Becken,

Wasserrutsche,

Sandsport,

Bereich für Kleinkinder,

Liegewiese,

Kiosk,

Tischtennis

Wassertemperatur am 6. August 2020



22 Grad Celsius

Anreise



Adresse: J.-Göderitz-Straße 113

Haltestellen: Einstein-Gymnasium, Göderitz-Straße, Brunnenstieg





Alle aktuellen Informationen zu Öffnungszeiten und Angeboten finden Sie auf den Seiten der Stadt Magdeburg.