Der Sommer ist da und auch für Magdeburgs Promis und Persönlichkeiten heißt das: Ab in den Urlaub. Wo es die Elbestädter in diesem Jahr hingetrieben hat und wer vielleicht auch gar keine Auszeit braucht.

Magdeburg. - Ob entspannt am Strand, in der pulsierenden Großstadt oder mit Blick auf den heimischen Dom: Viele von Magdeburgs Promis und Persönlichkeiten nutzen den Sommer für eine kleine Auszeit. An welche Reiseziele es die Elbestädter in diesem Jahr verschlägt.