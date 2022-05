Sommerfest in Magdeburg: Wie das Programm bisher aussieht und was geplant ist

Am 7. Mai gab es am Brunnenstieg in Magdeburg erstmals seit Corona wieder einen Flohmarkt. Auf ähnlich guten Besuch wird beim Sommerfest auf dem Marktplatz Olven 1 gehofft.

Magdeburg - Gemeinsam lachen, essen, spielen und Spaß haben – danach haben sich die vergangenen zwei Jahre viele gesehnt. Auch das Sommerfest in Neu-Olvenstedt hat unter den Corona-Beschränkungen gelitten und musste sich einer Zwangspause unterziehen.

Nun steht fest: Es wird dieses Jahr wieder stattfinden. Am Samstag, 10. September, ist das große Sommerfest am Marktplatz Olven 1 geplant. „Das Fest ist angemeldet und schon in der Planung fortgeschritten“, erklärt Matthias Gehrmann. Er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) und organisiert das Olvenstedter Sommerfest mit. Einige Programmpunkte seien schon sicher, aber Schulen, Kitas oder Solokünstler könnten sich auch noch an dem Bühnenprogramm beteiligen.

Magdeburger können noch an Programm des Sommerfests teilnehmen

„Es wird einen Flohmarkt, Musik und ein buntes Bühnenprogramm geben“, erzählt Gehrmann. „Außerdem wird für die jüngsten Besucher das AWO Spielmobil vor Ort sein. Um die Erwachsenen auch zu bespaßen wird es eine mobile Kegelbahn geben.“ Zum Abschluss des Fests soll es eine spektakuläre Feuershow geben. Weiterhin suche Gehrmann nach Sponsoren für das Sommerfest im September.