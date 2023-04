Sorge um das Magdeburger Sozialkaufhaus in Neu-Olvenstedt

Blick auf das Sozialkaufhaus in Neu-Olvenstedt.

Magdeburg - Wenn man sich städtische Unternehmen wie die Gise und die AQB sowie das Jobcenter anschaut und sieht, was die Beschäftigten des Zweiten Arbeitsmarktes für das Stadtbild tun, wird deutlich: Sie sind wichtig. Sei es im Wissenschaftshafen am Café Treibgut, im Zoo oder in den Grünanlagen der Stadt. Viele Projekte, die heute die Stadt ein wenig lebenswerter machen, sind von den Beschäftigten gemeistert worden. Sie haben dadurch wieder eine Aufgabe erhalten, aber gleichzeitig auch einen Weg zurück ins soziale Leben gefunden.