Nach der Schließung von Royal-Donuts-Filialen in anderen Städten fragte die Volksstimme nach: So geht es der Magdeburger Filiale in der Innenstadt.

Dzenita Suljic im Außensitzbereich der Royal-Donuts-Filiale in Magdeburg am Breiten Weg.

Magdeburg - Zwei Filialen von Royal Donuts schließen unerwartet. Mitte 2022 schließt die Filiale in Dessau. Anfang August muss der Royal Donuts Laden in Leipzig nach nur zwei Jahren wieder schließen. Donut-Fans schauen mit Sorgen auf die Filiale in Magdeburg. Denn auch in der Elbestadt ist in Sachen Gastronomie viel in Bewegung.