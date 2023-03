Sorge um Ruhestörung Kommentar: In Beyendorf-Sohlen sorgsam mit Lautstärke umgehen

In Beyendorf-Sohlen sollen wieder private Feiern in der Alten Schule möglich sein. Die Nutzer sollten mit der Lautstärke in dem soziokulturellen Zentrum sorgsam umgehen.