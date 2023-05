Royales Gemüse, essbares Elfenbein, Frühlingsluft in Stangen: Wenn es um Spargel geht, ist kein Superlativ zu groß. Die Spargelzeit hat auch in den Restaurants in Magdeburg begonnen. Die Preise sind sehr unterschiedlich.

So teuer ist Spargel in Restaurants in Magdeburg

Magdeburg - Kann man sich ein Spargelessen in der Gaststätte in Zeiten der Inflation noch leisten? Wie ist die Saison angelaufen nach einem meist zu kalten April? Und was kostet der Klassiker mit Schnitzel? Die Volksstimme hat sich in einigen Restaurants in Magdeburg umgehört. Und auch zwei Spargelliebhaberinnen getroffen, die auf den Genuss nicht verzichten wollen.