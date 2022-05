Spektakuläre Blicke auf die Brückenverlängerung in Magdeburg

In Magdeburg wird die Strombrücke über die Elbe verlängert. Der Baukonzern Hochtief erweitert den Brückenzug in den Osten der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.

Blick auf die Brückenbaustelle in Magdeburg.

Magdeburg - So langsam ist der verlängerte Brückenzug in Magdeburg schon zu erkennen. Hier der Blick von einem der neuen Pylone der Strombrückenverlängerung in Richtung Innenstadt. Aber es gibt noch mehr spektakuläre Ansichten.