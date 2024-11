Deutschlands vermutlich best-Illuminiertes Privathaus steht in Magdeburg. Der Inhaber lässt abends 8.000 LED mit Hilfe von Software und Musik „Tanzen“ und erzeugt beeindruckende Bilder.

Andre Przyborowski steuert mit seinem Handy die Lichtshow an seinem Haus in Magdeburg.

