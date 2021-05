Spielplatz-Pläne für ehemalige Brauerei in Magdeburg

Magdeburg - In der aktuellen Spielplatzkonzeption wird für den Stadtteil Alte Neustadt ein Defizit von gut 4500 Quadratmeter Spielfläche ausgewiesen, wie Dany Horn vom Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe (SFM) kürzlich in der AG Gemeinwesenarbeit (GWA) Alte Neustadt berichtete. Vor allem im Bereich der Hohepfortestraße, an der Sieverstorstraße sowie an der Nordfront (Kaiser-Otto-Ring) gebe es einen erhöhten Bedarf an Spielmöglichkeiten.

Hintergrund ist die offizielle Statistik über die Kinderzahl in den jeweiligen Quartieren. Pro Kind, das dort wohnt, soll es zehn Quadratmeter Spielfläche in der unmittelbaren Umgebung geben.

Pauschal jeweils 288.000 Euro sind für drei neue Spielplätze zwischen 1500 und 2000 Quadratmeter Größe in den kommenden Jahren eingeplant. So steht es zumindest in der vom Stadtrat beschlossenen Konzeption.

„Händeringend“ auf Suche

Das Problem laut Dany Horn: Es gibt bislang keine geeigneten Grundstücke, auf denen diese gebaut werden könnten. „Händeringend“ sei man in den genannten Bereichen auf der Suche. „Es sind unsere Sorgenkinder. Vielleicht fällt Ihnen eine Fläche ein, die wir ankaufen können“, rief die Spielplatzplanerin die Anwohner in der GWA-Runde zur Mithilfe bei der Flächensuche auf.

An der Sieverstorstraße gibt es immerhin eine Fläche in Aussicht. Im Rahmen des Bebauungsplans für die ehemalige Bördebrauerei könnte auch ein öffentlicher Spielplatz festgeschrieben werden. Ein Berliner Immobilienunternehmen plant dort ein neues Quartier mit Hunderten Wohnungen, was den Bedarf an Spielflächen ohnehin noch vergrößern würde.

Jedoch wurde mit dem jüngsten Entwurf für den B-Plan auch die Möglichkeit eines Kindergartens eingeräumt. Ein freier Träger hat bereits konkretes Interesse an einem Neubau signalisiert. In der Infrastrukturplanung für Kindertagesstätten hatte der Stadtrat bereits vor über einem Jahr einer Einrichtung mit 126 Plätzen grundsätzlich zugestimmt.

Beim Stadtgartenbetrieb besteht nun die Befürchtung, dass die Kita zu Ungunsten des Spielplatzes favorisiert wird und die Standortsuche von Neuem losgehen müsste, wie die SFM-Mitarbeiterin erklärte. „Wenn die Fläche an die Kita verloren geht, sehe ich keine Möglichkeit mehr für einen Spielplatz“, sagte sie. Im kommenden Herbst könnte eine Entscheidung dazu im Stadtrat anstehen.

Bedarf wird noch steigen

Thorsten Giefers vom Familienhaus im Park bemängelte, dass der dortige Spielplatz in der Statistik des SFM nicht auftauche. Er regte an, die Fläche in Richtung Nordpark zu erweitern, um das Defizit ein wenig abzubauen.

Außerdem gab es Hinweise aus der GWA-Runde, dass die zugrundeliegenden Kinderzahlen aus dem Jahr 2018 bereits jetzt veraltet seien. Angesichts zahlreicher Wohnungsbauprojekte sei damit zu rechnen, dass der Bedarf an Spielplätzen noch weiter steigen wird.

Die GWA Alte Neustadt wird sich deshalb in ihrer nächsten Sitzung (Termin noch offen) erneut mit dem Thema Spielplätze im Stadtteil befassen.