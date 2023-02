Magdeburg - Seiner Geburtsstadt Magdeburg ist Max Schwandt ein Leben lang treu geblieben. Geboren am 10. Februar 1923 in der Neustadt, lebt er seit 1955 in einer Wohnung in Cracau. Dort wird er - im Kreise der Familie - auch seinen ganz besonderen Jubeltag verbringen: Am heutigen Freitag (10. Februar) feiert Max Schwandt seinen 100. Geburtstag.