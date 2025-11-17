Dauerregen, Kälte und graue Wolken – perfekte Ausrede für einen Couch-Tag? Nicht für Kanuten. Beim 19. Herbst-Crosslauf des Kanu-Klubs Börde Magdeburg gingen über 200 junge Sportler aus zwölf Vereinen an den Start – und zeigten, dass sich auch bei Mistwetter Bestleistungen abrufen lassen. Wer dabei war und wer ganz vorn mitlief.

Volle Power: Junge Kanuten aus 12 Vereinen haben beim 19. Herbst-Crosslauf in Prester alles gegeben.

Magdeburg. - Kühles Novemberwetter und Dauerregen – eigentlich einer dieser Tage, an dem der innere Schweinehund ein leichtes Spiel hat. Allerdings nicht bei den Kanuten in Magdeburg-Prester. Für sie ist Mistwetter kein Argument für Müßiggang. Wasser sind sie schließlich gewohnt – ob von unten oder oben spielt keine Rolle.

Und so gingen trotz grauem Vorhangs, der am Samstag, 15. November 2025, tief über der Stadt hing, 207 Teilnehmer an den Start des 19. Herbst-Crosslaufes des Kanu-Klubs Börde Magdeburg.

Magdeburger Kanu-Klub schickt die meisten Läufer auf die Strecke

Neben den Gastgebern, die 43 Läufern ins Rennen schickten, nahmen Kanuten aus elf weiteren Vereinen teil, darunter 15 vom SC Magdeburg, 29 vom TSG Calbe und 25 vom WSF Burg, aber auch Wolmistedt, Friedersdorf, Bernburg, Barby, Schönebeck, Jeßnitz und Rogätz warem mit Läufern vertreten.

Je nach Altersklasse rannten die jungen Sportler Distanzen zwischen 400 Meter über den Deich – und knapp 4 Kilometer durch die Natur um den Prester See.

Das sind die schnellsten Läufer unter den Kanuten: Zum 19. Mal hatte der Kanu-Klub Börde Magdeburg nach Prester zum Herbst-Crosslauf eingeladen. 207 junge Sportler aus 123 Vereinen gingen an den Start. Foto: Kanu-Klub Börde Magdeburg e.V.

Schon früh am Morgen sorgten die Jüngsten –Jahrgang 2019 und jünger – für einen sportlichen Auftakt: Bei den Bambino-Läufen setzten sich Finn Amme (WSF Burg) und Ylvi Novak (Wolmirstedter Kanu-Verein) an die Spitze ihrer Wertungen.

Auch die Küken (Jahrgang 2018) zeigten auf einer Strecke von 800 Metern starke Leistungen, etwa Levi Röttger (KKB Magdeburg) und Mila Haußen (WSC Friedersdorf), die ihre Rennen klar für sich entschieden.

Kanuten aus Prester in der Gesamtwertung vorn

In den Schülerklassen, die über 1,5 Kilometer gab es zahlreiche enge Entscheidungen. Besonders erfolgreich präsentierten sich Teams aus Magdeburg, Barby, Calbe und Burg.

Bei den Jungen des Jahrgangs 2016 dominierte Lenny Hoffmann (Wolmirstedter KV), während Pia Riemann (KKB Magdeburg) den Sieg bei den gleichaltrigen Mädchen holte.

Die kombinierten Mehrkampfwertungen der Schüler B (Lauf, Ballprellen, Ballschocken) brachten ebenfalls spannende Resultate hervor – etwa durch Daniel Zilke (TSG Calbe) und Lina Hellmich (KKB Magdeburg), ebenso Artur Lange (KKB Magdeburg), Teresa Quiltzsch (WSC Friedersdorf), Timm Hoffmann (SC Magdeburg), Leonie Neumann (TSG Calbe) und Anton Tietze (TSG Calbe).

Novemberwetter? Für diese Sportlerinnen kein Hindernis. Foto: Karolin Aertel

Auf den längeren Distanzen der Schüler A (3,7 km) überzeugten Yonid Mund (SC Magdeburg) und Annabell Unger (SC Magdeburg).

Auch die älteren Jahrgänge lieferten starke Zeiten: In der männlichen Jugend setzte sich Paul Tietze (TSG Calbe) durch, bei den Damen der Leistungsklasse gewann Cassandra Briese (KKB Magdeburg). In der Herren-Leistungsklasse holte sich Kai Mersch (WSV Empor Bernburg) den Sieg.

Zum Abschluss standen Staffel-Läufe über jeweils 3 × 400 Meter auf dem Programm – traditionell eines der lautstärksten und stimmungsvollsten Elemente des Wettkampftages. Besonders erfolgreich liefen die Teams aus Magdeburg, Burg, Friedersdorf und Barby. Die schnellste Zeit der Schüler-B-Staffeln ging in 5:27 Minuten an die Mannschaft des SC Magdeburg.