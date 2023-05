Der Bolzplatz an der Magdeburger Hans-Grade-Straße wurde neu gestaltet und gegen Vandalismus gewappnet. Nun hat auch der Olvenstedt-Cup-Organisator den Platz in Augenschein genommen.

Sportplatz für Jugendliche in Magdeburg eröffnet

Olvenstedt-Cup-Organisator Dominik Jirschik übt schon auf dem neu gestalteten Bolzplatz in Magdeburg an der Hans-Grade-Straße.

Magdeburg - Die weißen Streifen auf dem Spielfeld glänzen, die Tore stehen vermeintlich unzerstörbar und der Boden ist noch fast unberührt. Der Bolzplatz an der Magdeburger Hans-Grade-Straße in Neu-Olvenstedt erstrahlt in neuem Glanz.