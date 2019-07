Mit Freunden mal eben auf den Sportplatz? Fehlanzeige. In Magdeburgs Ortsteil Pechau verwehrt ein Roboter den Kindern das spontane Bolzen.

Magdeburg l Mal eben mit den Freunden Fußballspielen und neueste Tricks zeigen, die man beim Profifußball im Fernsehen oder Stadion gesehen hat: In Pechau ist das gar nicht so einfach. Für das spontane Bolzen fehlt es an einem sicheren Platz.

Ohne Aufsicht geht nichts

Normalerweise wäre der Platz neben dem Profirasen am Ortseingang mehr als nur geeignet für die Jungen und Mädchen aus dem Ort. Das Gelände ist umzäunt und auch weit genug von der Straße entfernt. Jedoch geht es ohne Aufsicht nicht, denn nur ein paar Meter entfernt dreht der grüne Mähroboter seine Runde. „Und der hat es in sich“, erklärt Ortsrat Gerd Petzoldt.

Wenn es nach ihm und dem SV Pechau ginge, könnten die jungen Fußballbegeisterten jederzeit auf dem alten Rasen spielen. „Das ist aber zurzeit kreuzgefährlich, denn nebenan dreht unser Mähroboter seine Runden.“ Wenn dieser ein Körperteil erfassen würde, würde das schwere Verletzungen hinterlassen.

Die einzige Möglichkeit, die er zur Zeit sehe, wäre die, dass die Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen können. Dieser müsse jedoch auch in der Lage sein, den Roboter ordnungsgemäß zu parken und zu sichern.

Fieberhafte Suche nach Lösungen

„Und das schränkt die Spontaneität schon wieder ganz schön ein“, so Petzoldt. Nächstes Problem sei das Aufstellen von Toren. Die müssten wiederum vorschriftsmäßig gesichert werden. Doch zurück zum alten Bolzplatz. Dem Ortschaftsrat scheint es sehr daran gelegen zu sein, dass die Jugend den alten Rasen nutzen kann, und sucht fieberhaft nach Ideen. „Wir werden uns auf jeden Fall zu unserer nächsten Sitzung die zuständigen Vertreter der Stadtverwaltung einladen“, so Ortsbürgermeister Bernd Dommning. Immerhin befindet sich die Liegenschaft im Besitz der Landeshauptstadt. Diese hatte den neuen Fußballplatz und die dazugehörigen Gebäude für mehrere Hunderttausend Euro herrichten lassen.

Letztendlich haben die Räte auch eine konkrete Idee, wie man den Platz am besten nutzbar machen könnte. „Derzeit umschließt ein Zaun das komplette Areal“, so Petzoldt. Dies sei nötig um den hochwertigen Rasen vor Wildtieren zu schützen. Eine mögliche Variante wäre, den alten Platz vom Neuen mit einem Zaun abzutrennen und ein separates Tor zu setzen.

Jedoch liege das im Ermessen der Stadtverwaltung. Erst wenn diese sich dazu geäußert habe, könne man konkretere Pläne für einen freien Bolzplatzt treffen. Bis dahin müssen die Jungen und Mädchen weiterhin einen großen Bogen um den grünen Mähroboter machen.