Sportstadt Magdeburg bestellt schlüsselfertige Zweifelder-Halle für Neustadt

Magdeburg - Anfang 2025 soll eine Durststrecke für Schüler und Vereinssportler im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt enden und die lang ersehnte – und versprochene – neue Sporthalle eröffnen. Dass sie dringend gebraucht wird, ist Konsens in Rat und Verwaltung, auch wenn sie nicht ganz billig wird. Von 5,8 auf 7,2 Millionen Euro hat sich der Kostenrahmen für den Bau der Zweifelder-Sporthalle auf dem Gelände des Vereins TuS 1860 Magdeburg-Neustadt an der Zielitzer Straße erhöht, auch durch neue Wünsche wie Photovoltaik und Begrünung auf dem Dach. Trotz Intervention der AfD hielt eine Ratsmehrheit zur Sitzung am 6. Oktober 2022 aber auch daran fest. Die neue Halle soll ein Schmuckstück werden, samt Tribünenplatz für rund 200 Zuschauer und auf sogar drei Felder teilbar. Nutzer sollen neben Vereinssportlern auch Schüler von IGS und Leibnizschule an der Pablo-Neruda-Straße werden.