Internationaler Konflikt Sprechchöre für Freiheit und Frieden in Palästina auf Demo in Magdeburg

In Magdeburg haben rund 200 Angehörige und Sympathisanten der Palästinensischen Gemeinde in Magdeburg für Frieden und Freiheit in ihrer Heimatregion demonstriert. Anlass ist der Konflikt mit Israel.