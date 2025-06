Bislang konnten die Parkplätze an Magdeburgs Schulen kostenlos genutzt werden. Nun werden 30 Euro pro Monat pro Stellplatz fällig. Dagegen regte sich Widerstand. Die Stadt lenkt teilweise ein.

Für Parkplätze an Schulen, wie hier an der Berufsbildenden Schule Otto Schlein, werden Gebühren fällig.

Magdeburg. - Die neu eingeführten Parkplatzgebühren an Schulen in Magdeburg sind vor allem an den Berufsbildenden Schulen auf herbe Kritik gestoßen. Nach medialem Druck geht die Verwaltung nun einen Schritt auf Berufsschulen zu.