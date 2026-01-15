weather nebel
Eigentlich sollte das marode Hortgebäude einer Magdeburger Grundschule komplett saniert werden. Doch nun will die Stadt das dafür gedachte Geld lieber anderswo einsetzen.

Von Stefan Harter 15.01.2026, 07:00
Das Hortgebäude in Magdeburg ist sanierungsbedürftig. Doch die Verwaltung will die geplante Instandsetzung nun nicht mehr durchführen.
Das Hortgebäude in Magdeburg ist sanierungsbedürftig. Doch die Verwaltung will die geplante Instandsetzung nun nicht mehr durchführen. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Ein marodes Hortgebäude in Magdeburg sollte eigentlich in diesem Jahr komplett saniert werden. Doch die Stadtverwaltung will dieses Vorhaben nun abblasen. Stattdessen sollen nur noch die nötigsten Reparaturen durchgeführt werden.