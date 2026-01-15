Eigentlich sollte das marode Hortgebäude einer Magdeburger Grundschule komplett saniert werden. Doch nun will die Stadt das dafür gedachte Geld lieber anderswo einsetzen.

Magdeburg. - Ein marodes Hortgebäude in Magdeburg sollte eigentlich in diesem Jahr komplett saniert werden. Doch die Stadtverwaltung will dieses Vorhaben nun abblasen. Stattdessen sollen nur noch die nötigsten Reparaturen durchgeführt werden.