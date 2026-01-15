Eingeplantes Geld für andere Zwecke Stadt Magdeburg bläst lang ersehnte Sanierung von Grundschulhort ab
Eigentlich sollte das marode Hortgebäude einer Magdeburger Grundschule komplett saniert werden. Doch nun will die Stadt das dafür gedachte Geld lieber anderswo einsetzen.
15.01.2026, 07:00
Magdeburg. - Ein marodes Hortgebäude in Magdeburg sollte eigentlich in diesem Jahr komplett saniert werden. Doch die Stadtverwaltung will dieses Vorhaben nun abblasen. Stattdessen sollen nur noch die nötigsten Reparaturen durchgeführt werden.